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Российские туроператоры оказались на грани банкротства из-за долгов перед клиентами

Российские туроператоры оказались на грани банкротства из-за долгов перед клиентами

Российские туроператоры направили коллективный запрос к премьер-министру Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить дедлайн по возвращению долгов клиентам за несостоявшиеся туры.

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