Российские туроператоры оказались на грани банкротства из-за долгов перед клиентами

Российские туроператоры направили коллективный запрос к премьер-министру Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить дедлайн по возвращению долгов клиентам за несостоявшиеся туры.