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Депутат Нилов объяснил необходимость запрета коллекторской деятельности

Депутат Нилов объяснил необходимость запрета коллекторской деятельности

Депутаты от ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторов в России. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил такую необходимость в видеообращении, которое появилось в распоряжении 360.

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