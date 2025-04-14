Депутат Нилов объяснил необходимость запрета коллекторской деятельности

Депутаты от ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторов в России. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил такую необходимость в видеообращении, которое появилось в распоряжении 360.
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