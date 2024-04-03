Баланс белков, жиров и углеводов в рационе улучшает здоровье мозга

Согласно недавнему исследованию, проведенному учеными из Уорикского университета в Великобритании, сбалансированное питание без чрезмерного потребления белков, жиров или углеводов положительно влияет на когнитивные способности человека.
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