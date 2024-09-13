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Царьград

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Китай рекомендовал США не предлагать «лечение собственных болезней»

Китай рекомендовал США не предлагать «лечение собственных болезней»

Китай назвал красными линиями для США Тайваньский вопрос, претензии к политической системе и пути развития Пекина, построение нарратива о «демократии против авторитаризма».

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