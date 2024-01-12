Макрон оставил Ле Мэра на посту главы Минфина Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал выбор в пользу преемственности экономической политики, повторно назначив Брюно Ле Мэра министром финансов в обновленном правительстве, продлив тесное партнерство, которое с начала его президентства в 2017 году определяло программу реформ в интересах бизнеса.
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