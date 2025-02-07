Бренд из Екатеринбурга столкнулся с негодованием из-за коллекции для Рамадана. Скрин

Бренд одежды 12Storeez (основанный в Екатеринбурге) вызвал недовольство у покупателей, преимущественно мусульман из РФ, выпустив коллекцию в честь Рамадана и решив продавать ее только в Дубае (ОАЭ), Казахстане и Узбекистане.