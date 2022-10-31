Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 оснастят ракетами «воздух-воздух» для борьбы с российскими дронами-камикадзе

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 оснастят ракетами «воздух-воздух» для борьбы с российскими дронами-камикадзе

Турецкие ударные беспилотники в скором времени смогут поражать не только наземную бронетехнику на поле боя, но и бороться с летательными аппаратами.

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