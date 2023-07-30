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Кевин Дюрэнт: «Начал отдаляться от «Уорриорз» после инцидента с Дрэймондом Грином»

Звезда НБА Кевин Дюрэнт на подкасте «All The Smoke» в 2020 году рассказал о стычке с Дрэймондом Грином («Голден Стэйт»), которая изменила отношения между партнерами по команде.

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