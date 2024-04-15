Смогли достучаться: ФАС учла просьбу нефтяников по расчету цены транспортировки нефти Urals для НДПИ Ирэн ОрлонскаяАнтимонопольные органы РФ внесли предложения представителей нефтяной отрасли в проект приказа о методах расчета издержек на перевозку нефти, оказывающего влияние на окончательную стоимость нефти Urals и применяемого при расчете налога на добычу полезных ископаемых.
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