Расписание трансляций Чемпионата мира по 6-ти красным

6 — 11 марта, Чемпионат мира по 6-ти красным 2023, (пригласительный по снукеру), Бангкок, Таиланд Победитель предыдущего турнира: Стивен Магуайр 6 Red World Championship 2023 по снукеру Все новости и результаты Six Red World Championship 2023 Турнирная таблица, результаты Six Red World Championship 2023 Квалификация Six Red World Championship 2023 Голосование: Six Red World Championship 2023 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Чемпионата мира по 6-ти красным Смотреть трансляции турнира Чемпионата мира по 6-ти красным по снукеру вы можете на официальном платном плеере от Евроспорт — Евроспортплеере, а также на сайтах букмейкерских контор после регистрации бесплатно, например Winline, 1xstavka, Fon Bet.