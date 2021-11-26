Миссия воздушной полиции стран Балтии переходит к польским военным

Осуществлявших три месяца миссию воздушной полиции стран Балтии из Литвы датских военных и усиливавших миссию португальцев сменят польские военныеОсуществлявших три месяца миссию воздушной полиции стран Балтии из Литвы датских военных и усиливавших миссию португальцев сменят польские военные, которые будут патрулировать воздушное пространство на четырех истребителях F-16 Fighting Falcon, сообщило в четверг Министерство обороны Литвы.