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Переход Кунде из «Севильи» в «Челси» неминуем (El Chiringuito)

Защитник «Севильи» Жюль Кунде, вероятно, продолжит карьеру в «Челси». Как сообщает El Chiringuito со ссылкой на бывшего работника «Севильи» Кристобаля Сорию, трансфер француза в клуб АПЛ неминуем.

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