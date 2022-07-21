Переход Кунде из «Севильи» в «Челси» неминуем (El Chiringuito)

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Защитник «Севильи» Жюль Кунде, вероятно, продолжит карьеру в «Челси». Как сообщает El Chiringuito со ссылкой на бывшего работника «Севильи» Кристобаля Сорию, трансфер француза в клуб АПЛ неминуем.