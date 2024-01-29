Расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевиков ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Военнослужащие реактивной батареи гвардейского мотострелкового полка нанесли залповый удар по военнослужащим ВСУ в районе сосредоточения в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении спецоперации.
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