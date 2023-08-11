О "гостевом гражданстве" "ценных специалистов"...

что-то было Очень бы хотелось, чтобы "новоиспечённые граждане России", "ценные трудовые кадры" и "высококвалифицированные специалисты", без которых, по мнению ряда "эффективных манагеров" из Правительства, российская экономика развиваться не в состоянии, имели не только права, но и в первую очередь обязанности.