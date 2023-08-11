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О "гостевом гражданстве" "ценных специалистов"...

О "гостевом гражданстве" "ценных специалистов"...

что-то было Очень бы хотелось, чтобы "новоиспечённые граждане России", "ценные трудовые кадры" и "высококвалифицированные специалисты", без которых, по мнению ряда "эффективных манагеров" из Правительства, российская экономика развиваться не в состоянии, имели не только права, но и в первую очередь обязанности.

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Комментарии
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Nata
Тогда гордые сыны теплых краев, обязаны вернуть все ништяки полученные его семьей России и вернуться в свои края без права въезда пожизненно для всей семьи.
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15 час.
Владимир Соловьев
Это Мы, или они сами себя избирают, вороватые чиновники, что бы и дальше обворовывать нас и страну и заполнять её всяким хламом!
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15 час.

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