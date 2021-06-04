Макдоналдс ведет прием на работу в городах Приморского края

Стать работниками Макдоналдс приглашают жителей Приморья, в том числе Уссурийска. В декабре прошлого года в городах Приморского края открылись долгожданные предприятия Макдоналдс — во Владивостоке и Хабаровске единовременно появились сразу пять предприятий быстрого питания знаменитой сети.