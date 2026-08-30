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Если ветер, вода и крем вызывают раздражение: что такое нейрокосметика и как она влияет на кожу

Если ветер, вода и крем вызывают раздражение: что такое нейрокосметика и как она влияет на кожу

В коже присутствует множество нервных окончаний, и она постоянно «общается» с организмом, реагируя на холод, жару, ветер, прикосновения и даже стресс.

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