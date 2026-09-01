В Петербурге задержали водителя фуры за призывы к экстремизму в интернете

Телеканал "78". Новости Петербурга Комментарии обвиняемого в Сети содержали угрозы российским военным.
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