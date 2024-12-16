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Кожевников об отъезде Ги Буше в Канаду: «Как туземцы, ждем господина с бусами – унижаем свой хоккей. Епанчинцев в «Сибири» напоминает чернорабочего на фоне белого господина»

Канадский тренер омского клуба был вынужден на время покинуть команду и улететь в Канаду. Специалист обследует ранее прооперированное колено, после чего вернется в Россию.

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