This Red State Is Betting It Can Abolish Its Income Tax The data center debate isn't going so well for the builders, as Americans far and wide seriously oppose the construction of new data centers near where they live.
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