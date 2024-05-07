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Интернет-энциклопедия "Рувики" запустит акцию в честь Дня Победы

Интернет-энциклопедия "Рувики" запустит акцию в честь Дня Победы

Ко Дню Победы интернет-энциклопедия "Рувики" запустит акцию "Ваши герои – наша история!", в рамках которой любой россиянин сможет рассказать о своем родственнике-ветеране Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба "Рувики".

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