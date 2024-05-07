Интернет-энциклопедия "Рувики" запустит акцию в честь Дня Победы

Ко Дню Победы интернет-энциклопедия "Рувики" запустит акцию "Ваши герои – наша история!", в рамках которой любой россиянин сможет рассказать о своем родственнике-ветеране Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба "Рувики".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии