Василий Киртока: "Молдавские боксёры добьются еще многих успехов"

Бессменный президент Федерации бокса Молдовы, руководитель компании DAAC HermesВасилий Киртока уверен, что молдавский бокс ждут новые успехи, и талантливые молдавские боксёры станут обладателями высших наград на Олимпиадах и чемпионатах мира.