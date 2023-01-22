Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Кто ни будь, скажите мне пожалуйста, зачем для русского читателя этого поста, у статье упоминули про "МЕЛКОБРИТАНИЮ? ...Это одна из самых...
  • Александр Ляшенко
    "денег «в ущерб народу», а именно 4,5 млн леев на ремонт здания Минздрава." Чушь непролазная,всякую хрень несут,кто и...Немеренко показал...
  • Галина Светлая
    Эрдоган, чего обкурился?Двуликий янус.Эрдоган оценил ша...

Василий Киртока: "Молдавские боксёры добьются еще многих успехов"

Бессменный президент Федерации бокса Молдовы, руководитель компании DAAC HermesВасилий Киртока уверен, что молдавский бокс ждут новые успехи, и талантливые молдавские боксёры станут обладателями высших наград на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх