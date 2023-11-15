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"Докладываю - на своих ошибках учимся", - миграционную политику признали ошибочной и сделали выводы.

"Докладываю - на своих ошибках учимся", - миграционную политику признали ошибочной и сделали выводы.

Politiki.net Десятки моих статей были посвящены проблемам возникающим у граждан России, связанных с бесконтрольной миграцией и правовой вакханалией чинимой гастарбайтерами.

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Комментарии
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vkazachev
В Советское время как то обходились без них а сейчас при желание можем Просто чиновники менты  всевозможные службы миграционные имели и имеет от этого наплыва хороший бакшиш и им думать о дальнейших перспективах своего народа не хватало времени ! Надо было успеть нарубить себе на безбедную старость все того же бакшиша🙃🙂
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28 мин.
vkazachev
в яблочко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!👍
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26 мин.
vkazachev
Вся чиновничья стая кормиться на них и кормит своих отпрысков а до своего народа и страны им глубоко на.........ть!!!
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22 мин.

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