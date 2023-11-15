"Докладываю - на своих ошибках учимся", - миграционную политику признали ошибочной и сделали выводы.

vkazachev

В Советское время как то обходились без них а сейчас при желание можем Просто чиновники менты всевозможные службы миграционные имели и имеет от этого наплыва хороший бакшиш и им думать о дальнейших перспективах своего народа не хватало времени ! Надо было успеть нарубить себе на безбедную старость все того же бакшиша🙃🙂