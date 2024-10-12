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Первенство России по флорболу среди юношей прошло в Волоколамске

Первенство России по флорболу среди юношей прошло в Волоколамске

В Волоколамске прошли соревнования по флорболу среди юношей, где команды боролись за звание лучших. Местная команда «Молния» продемонстрировала свое мастерство, победив соперников из Татарстана с разгромным счетом 19:3.

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