recap 9/10/26 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! jdotnq we had a 4m getting rejected clear sweep of liquidity we had a 5m smt with es and clear DOL inverse 3m gap and bias was extremely bearish .
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