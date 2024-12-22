Новый скоростной подъезд к Крымскому мосту: президент Путин открыл важные транспортные объекты

Введены в эксплуатацию Витебская транспортная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подъезд к Крымскому мосту, обход Нижнекамска и Набережных Челнов (80 км) в Татарстане, обход нескольких населенных пунктов в Башкортостане на трассе М-12 (65 км), а также обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье.