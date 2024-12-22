ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Народ затягивай поясаГуманитарная помо...
  • StarPer
    Да здравствует наша власть, самая гуманная власть в мире. Нас уже какая-то Абхазия раком ставит, а в народе верят, чт...Гуманитарная помо...
  • val
    А кто тут у нас, так сказать, бенифициар?Гуманитарная помо...

Новый скоростной подъезд к Крымскому мосту: президент Путин открыл важные транспортные объекты

Новый скоростной подъезд к Крымскому мосту: президент Путин открыл важные транспортные объекты

Введены в эксплуатацию Витебская транспортная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подъезд к Крымскому мосту, обход Нижнекамска и Набережных Челнов (80 км) в Татарстане, обход нескольких населенных пунктов в Башкортостане на трассе М-12 (65 км), а также обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх