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Царьград

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Мошенники шлют фальшивки от АФМ Казахстана госорганам

Мошенники шлют фальшивки от АФМ Казахстана госорганам

Поддельные корреспонденции, оформленные от лица Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, злоумышленники начали направлять не только обычным людям, но и государственным структурам.

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