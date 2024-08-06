Опубликованы кадры из аэропорта Екатеринбурга после давки с пострадавшими

Кадры из екатеринбургского аэропорта Кольцово, где произошла давка, опубликовал Telegram-канал Baza.Как стало известно, минувшей ночью аэропорт принял практически в одно время несколько рейсов, которые доставили пассажиров с курортов.
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