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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в серии мошенничеств под предлогом ремонтных работ и технического обслуживания автомобилей

Установлено, что в 2021 году фигурант открыл автосервис, арендовав помещение и наняв троих мастеров. В начале своей предпринимательской деятельности подозреваемый завоевал доверие клиентов благодаря невысоким ценам и обещаниям качественного обслуживания транспортных средств.

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