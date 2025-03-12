В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в серии мошенничеств под предлогом ремонтных работ и технического обслуживания автомобилей

Установлено, что в 2021 году фигурант открыл автосервис, арендовав помещение и наняв троих мастеров. В начале своей предпринимательской деятельности подозреваемый завоевал доверие клиентов благодаря невысоким ценам и обещаниям качественного обслуживания транспортных средств.