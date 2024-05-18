Украина просит разрешения использовать оружие США для ударов по России

WSJ: Украина попросила разрешения использовать оружие США для ударов по России Киев попросил Вашингтон разрешить использовать поставленное США оружие для ударов по России, запрос на рассмотрении, пишет WSJ.
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