Что рассказала Заворотнюк в своем последнем интервью перед исчезновением? Настя: «Вы знаете, как это непросто?»

Актриса Анастасия Заворотнюк отказывается появляться на публике и сотрудничать с коллегами. Она не отвечает никому на смс и звонки, не желает видеть бывших друзей в своем доме, но друзья на то и остаются друзьями, что все прекрасно понимают и не хотят вмешиваться в дела знаменитости, которая борется с серьезной болезнью.