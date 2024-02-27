Что рассказала Заворотнюк в своем последнем интервью перед исчезновением? Настя: «Вы знаете, как это непросто?»

Актриса Анастасия Заворотнюк отказывается появляться на публике и сотрудничать с коллегами. Она не отвечает никому на смс и звонки, не желает видеть бывших друзей в своем доме, но друзья на то и остаются друзьями, что все прекрасно понимают и не хотят вмешиваться в дела знаменитости, которая борется с серьезной болезнью.
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