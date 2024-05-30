Убийцу экс-участника "Дома-2" заподозрили в поджоге бара в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который поджег бар. Возгорание в заведении на улице Рубинштейна произошло утром 27 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.