Убийцу экс-участника "Дома-2" заподозрили в поджоге бара в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который поджег бар. Возгорание в заведении на улице Рубинштейна произошло утром 27 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
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