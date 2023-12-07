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Несекретные материалы

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«Смерш» им: как Россия должна ответить на террористическую войну Украины

«Смерш» им: как Россия должна ответить на террористическую войну Украины

6 декабря 2023 года в России произошло сразу два политических убийства, но только одно из них почему-то вызвало большой общественный резонанс.

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Комментарии
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Boris Borisov
Что , не знаете КАК !!!? Путин должен сказать , что это нехорошо! Лавров- проявить озабоченность ! Захарова подробно пересказать , что сказали Путин и Лавров !  Соловьёв и все политологи пересказать то , что сказала Захарова , но уже с придыханием !Шойгу должен сказать : -Да мы  йи-и-им ка-а-ак..... Дума принять очередной закон о пчеловодстве. На передовой не заметить . Ну, а остальные -как кому повезёт !!!
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