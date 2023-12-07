«Смерш» им: как Россия должна ответить на террористическую войну Украины

Boris Borisov

Что , не знаете КАК !!!? Путин должен сказать , что это нехорошо! Лавров- проявить озабоченность ! Захарова подробно пересказать , что сказали Путин и Лавров ! Соловьёв и все политологи пересказать то , что сказала Захарова , но уже с придыханием !Шойгу должен сказать : -Да мы йи-и-им ка-а-ак..... Дума принять очередной закон о пчеловодстве. На передовой не заметить . Ну, а остальные -как кому повезёт !!!