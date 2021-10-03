Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    И ветер в задницу подобным, чтобы летели кувыркаясь!!!Мгновенная карма:...
  • Астон Мартин
    интересно кто конкретно из нашей страны наблюдал их полет якобы на Луну ???Китайцы засомнева...
  • Павел К
    Александр Клово, дешевка, я тоже видел как тебе амеры с Луны ручкой махали. Это в твой день зарплаты, когда ты домой...Китайцы засомнева...

«Прощай молодость»

«Прощай молодость»

Недавно мы с женой прибирались в шкафу с одеждой. И нашли две пары зимней обуви — старые войлочные боты.

Вернуться к статье
2
Обсудить
Сергей ЮгЗапСиб
Приходилось носить такие, выбора не было. Градусов до минус 10-15 еще ничего, при более низкой только ходить не останавливаясь, остановился- ноги сразу дубеют.
Людмила людмила
Носила, конечно.Других просто не было.Валенки и такие вот сапожки.При -35-40,особенно выбирать не приходилось.В любых,даже финских кожаных сапогах,через 5 мин стояния на остановке,ноги примерзали к подошве.

Картина дня

наверх