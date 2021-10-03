ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИКрасота«Прощай молодость»Недавно мы с женой прибирались в шкафу с одеждой. И нашли две пары зимней обуви — старые войлочные боты.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЮгЗапСибПриходилось носить такие, выбора не было. Градусов до минус 10-15 еще ничего, при более низкой только ходить не останавливаясь, остановился- ноги сразу дубеют.Людмила людмилаНосила, конечно.Других просто не было.Валенки и такие вот сапожки.При -35-40,особенно выбирать не приходилось.В любых,даже финских кожаных сапогах,через 5 мин стояния на остановке,ноги примерзали к подошве.Комментировать
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