Эксперт рассказал об опасности нелегального контента Netflix

Специалисты по информационной безопасности предупредили россиян о мошенниках, которые маскируют вирусы и другое вредоносное программное обеспечение в виде файлов с контентом стриминговых сервисов, приостановивших работу в России, сообщает PRIMPRESS.
Специалисты по информационной безопасности предупредили россиян о мошенниках, которые маскируют вирусы и другое вредоносное программное обеспечение в виде файлов с контентом стриминговых сервисов, приостановивших работу в России, сообщает PRIMPRESS.
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