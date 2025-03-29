Александр Коц: Нюансы частичного прекращения огня и «утилитарная дружба»

Нюансы частичного прекращения огня и «утилитарная дружба» Bloomberg (США). «В книге Дональда Трампа "Искусство заключать сделки" есть минимум один совет, с которым согласится всякий, кому доводилось вести переговоры: "Не упустите момент, когда лучше встать и выйти из-за стола".
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