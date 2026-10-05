Цены на кроссовер Citroen C5 Aircross и кроссбек C5 X выросли на 100 тысяч рублей

В России цены на два легковых автомобиля Citroen — кроссовер C5 Aircross и кроссбек C5 X — увеличились на 100 тысяч рублей, что соответствует росту примерно на 2,3–2,5%.
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