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Царьград

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Экс-депутат горсовета Северодвинска отправится на 7,5 лет в колонию за взятки

Экс-депутат горсовета Северодвинска отправится на 7,5 лет в колонию за взятки

В Северодвинске экс-депутата горсовета приговорили к внушительному сроку за взяточничествоВ Северодвинске суд вынес приговор экс-депутату горсовета, который в силу своего положения проворачивал аферу с бюджетными деньгами.

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