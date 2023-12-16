Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российская авиация уничтожила самолет Ми-8 противника в Запорожской области

Российская авиация уничтожила самолет Ми-8 противника в Запорожской области

Отечественная авиация уничтожила самолет ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области, всего российской авиацией, БПЛА и артиллерией были поражены техника и живая сила противника в 125-ти районах зоны спецоперации.

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Комментарии
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СО
Сергей О
Блядь самолёт ми 8 кто эту херню пишет и для чего может какие курсы сперва пройти
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