БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Демографический диагноз вооружённых формирований Украины

Демографический диагноз вооружённых формирований Украины

12 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о начале «Антитеррористической операции» (АТО), длившейся с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2018 года, когда последняя была переименована в «операцию Объединённых сил» (ООС), в свою очередь канувшая в лету 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции России на Донбассе.

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