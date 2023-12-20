Демографический диагноз вооружённых формирований Украины

12 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о начале «Антитеррористической операции» (АТО), длившейся с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2018 года, когда последняя была переименована в «операцию Объединённых сил» (ООС), в свою очередь канувшая в лету 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции России на Донбассе.