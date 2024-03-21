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Жилой дом с кинотеатром на крыше появится в Раменках

Жилой дом с кинотеатром на крыше появится в Раменках

Дом в районе Раменки с террасой и кинотеатром на крыше планируется достроить в 2027 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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