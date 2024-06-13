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Новый Нижегородский

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Житель поселка Ичалки черенком от лопаты насмерть забил щенка...

Житель поселка Ичалки черенком от лопаты насмерть забил щенка...

Житель поселка Ичалки черенком от лопаты насмерть забил щенка корги. Пёс в поселке появился несколько дней назад - как предполагают местные жители - может хозяевам стал не нужен, его завезли подальше и выпустили, может сам выпрыгнул из машины пока хозяева останавливались на трассе, а те не заметили.

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