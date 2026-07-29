Муж решил обесценить женский труд прямо во время юбилейного застолья. Это стало последней каплей — я поднялась

ВераВерная Алексею, с его тонкой организацией, самое место в такси))) Ну а что, вот в ночных диспетчерах пусть и проявляет свою духовность и беседует с водителями о высоких материях. А по поводу героини истории - да конечно она права. Своя квартира имеется, работа есть, сын взрослый, зачем ей муж - паразит? Который не то что не пытался хотя бы изобразить благодарность за многолетнее терпение жены, а ещё и унизил её при гостях на своём юбилее.

Элеонора Коган Правильно, что избавилась от этого трутня. Жаль только, что сын её не поддержал. Взял бы папашку к себе.Неужели не видел, как отец издевается над больной матерью? И сам бы мог помочь и в аптеку сходить и бульон приготовить.Такая же тварь.