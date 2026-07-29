Алексей брезгливо отодвинул тарелку с пловом и сквозь зубы процедил: — Снова пересушила мясо, Леночка.
Муж решил обесценить женский труд прямо во время юбилейного застолья. Это стало последней каплей — я поднялась
Комментарии
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ВераВерная
Алексею, с его тонкой организацией, самое место в такси))) Ну а что, вот в ночных диспетчерах пусть и проявляет свою духовность и беседует с водителями о высоких материях. А по поводу героини истории - да конечно она права. Своя квартира имеется, работа есть, сын взрослый, зачем ей муж - паразит? Который не то что не пытался хотя бы изобразить благодарность за многолетнее терпение жены, а ещё и унизил её при гостях на своём юбилее.
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1 м.
Элеонора Коган
Правильно, что избавилась от этого трутня. Жаль только, что сын её не поддержал. Взял бы папашку к себе.Неужели не видел, как отец издевается над больной матерью? И сам бы мог помочь и в аптеку сходить и бульон приготовить.Такая же тварь.
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1 м.
мария тинус
То, что сЫночка не поддержал маму, а встал на сторону папашки, немного жаль, но не удивительно. Иногда дети предпочитают не видеть и не замечать самого очевидного. Им кажется, что мамуля стожильная, а папочка - это якорь в доме. И то, что якорь тащит корабль на дно, их не очень-то волнует.
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3 н.
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