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ГТРК Татарстан

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Юрист Палюлин рассказал, кому положено выходное пособие при увольнении

Юрист Палюлин рассказал, кому положено выходное пособие при увольнении

Выходное пособие в первую очередь полагается сотрудникам, которых увольняют в связи с ликвидацией организации или сокращением численности либо штата.

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