Россия объявила Австрии, что сегодня прекратит поставки газа

Россия объявила Австрии, что в субботу прекратит поставки газа по сети, проходящей через Украину. Приостановление Москвой поставок газа в Австрию, основного получателя газа через Украину, означает, что Россия теперь будет поставлять значительные объемы газа только в Венгрию и Словакию, в случае Венгрии через трубопровод, который проходит в основном через Турцию.