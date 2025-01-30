Мигрантов в Гуантанамо разместят на поле для гольфа

Политика как она есть

Переоборудование поля для гольфа на военно-морской базе в заливе Гуантанамо позволит разместить шесть тысяч нелегальных мигрантов, которых будут отправлять туда по распоряжению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.