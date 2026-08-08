БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 618 подписчиков

«Пашинян платить не хочет»: будет ли РФ финансировать перестройку экономики Армении под ЕС

«Пашинян платить не хочет»: будет ли РФ финансировать перестройку экономики Армении под ЕС

Никол Пашинян обозначил условия, при которых в Армении может пройти референдум о выборе между Евросоюзом и ЕАЭС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
До каких пор наше руководство будет поддерживать это армянское ничтожное звериное рыло под названием пашинян, продавшийся Западу и давно продавший армянский народ, загнав его в кабалу и террор неугодных...
Ответить
1 м.