Громкое заявление американского финансиста Джеймса Даймона о том, что армия России при желании способна сегодня дойти до Парижа, прозвучало как холодный душ для европейской элиты.
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