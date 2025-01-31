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«Государство тотальной несправедливости»: украинцы возмущены пенсионной реформой

«Государство тотальной несправедливости»: украинцы возмущены пенсионной реформой

С 1 июля на Украине планируется внедрение новой пенсионной системы, основанной на начислении баллов. Как сообщается в материале EADaily, на словах она направлена на повышение уровня жизни населения, а на деле грозит превратить стариков в нищих.

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Андрей Шишинов
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