«Государство тотальной несправедливости»: украинцы возмущены пенсионной реформой

С 1 июля на Украине планируется внедрение новой пенсионной системы, основанной на начислении баллов. Как сообщается в материале EADaily, на словах она направлена на повышение уровня жизни населения, а на деле грозит превратить стариков в нищих.
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