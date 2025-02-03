Двух мужчин в Сортавале задержали за попытку украсть спиртное

В Сортавале пресечена попытка кражи, росгвардейцы задержали злоумышленников На днях росгвардейцы Сортавальского отдела вневедомственной охраны получили сигнал: сработара тревожная кнопка в продуктовом магазине города.
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