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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Смольский: «Очень рад, что мне удалось победить Латыпова. Завтра новая гонка, новая борьба, нельзя расслабляться»

Сегодня белорусский биатлонист Смольский выиграл гонку преследования на этапе в Раубичах. Россиянин Латыпов стал четвертым.

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